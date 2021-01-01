Yeni yılın ilk saatlerinde Kırklareli'nde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni yılın ilk saatlerinde Kırklareli'nde sessizlik hakim

KIRKLARELİ - Yen tip korona virüs (Kovd-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırklareli'nde yeni yıllın ilk saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. Yılbaşı kutlamaların da en büyük rol oynayan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sessiz kaldı. Yılbaşına özel ışıklandırmaların yapıldığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sokaklarda sessizlik hakim olurken, saatler 00.00 gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı.

Güvenlik güçler, meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerin kontrol etti.