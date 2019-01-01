Yeni Yılın İlk Sabah Namazında Ulu Cami Doldu Taştı
48 dakika önce
Yeni yılın ilk sabah namazında Ulu Cami doldu taştıBURSA - Bursa'da Ulu Cami, yeni yılın ilk sabah namazında binlerce kişiyi ağırladı.
Yeni yılın ilk sabah namazında Ulu Cami doldu taştı
BURSA - Bursa
'da Ulu Cami, yeni yılın ilk sabah namazında binlerce kişiyi ağırladı. Ulu Cami'ye sığmayan cemaat, soğuğa aldırış etmeden sabah namazını bahçede kıldı.
Mübarek gün ve gecelerde dolup taşan Ulu Cami, yeni yılın ilk sabah namazında da binlerce kişiyi ağırladı. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen binlerce kişi, yeni yılın ilk sabah namazını kılmak için seher vakti Ulu Cami'ye akın etti. Camiye sığmayanlar bahçede saf tuttu. Atatürk Caddesi
sabah namazına gelen vatandaşların araçlardan dolayı kapanma noktasına gelirken, namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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