Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Toplantısı Edirne'de

Yeni Yılın İlk Toplantısı Edirne'de

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı'nın, Ocak Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında Edirne'de gerçekleştirildi.

Yeni Yılın İlk Toplantısı Edirne'de, System.String[]
Trakya Kalkınma Ajansı'nın, Ocak Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne'de bir restoranda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından toplantı, Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Toplantıda 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve yayınlanmasına yönelik karar alındı. Ardından Genel Sekreter'in 2019 yılında mal ve hizmet alımlarındaki yetki sınırları belirlendi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Toplantısı Edirne'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]