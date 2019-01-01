Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Trafik Cezası Ehliyetsiz Sürücüye Kesildi

Yeni Yılın İlk Trafik Cezası Ehliyetsiz Sürücüye Kesildi

55 dakika önce

Konya'da, yeni yılın ilk saatlerinde uygulama esnasında durdurulan bir araç sürücüsüne, "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 497 lira para cezası kesildi.

Konya'da, yeni yılın ilk saatlerinde uygulama esnasında durdurulan bir araç sürücüsüne, "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 497 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi'ndeki uygulamaya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

Yaman, burada trafik polisleri ve gazetecilere çikolata ikram etti. Görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Yapılan uygulama sırasında Ali K'nin kullandığı 42 FLY 654 plakalı hafif ticari aracı durduran ekipler, sürücünün ehliyeti olmadığını belirledi.

Yeni yılın ilk trafik cezasının uygulandığı Ali K'ye 2 bin 497 lira para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Vatan Caddesi, Konya, Güncel
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