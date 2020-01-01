Yeni yılın ilk trafik kazası Şanlıurfa'da: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılın ilk trafik kazası Şanlıurfa'da: 2 yaralı - Son Dakika

Yeni yılın ilk trafik kazası Şanlıurfa'da: 2 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk dakikalarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Yeni yılın ilk trafik kazası Şanlıurfa'da: 2 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk dakikalarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeni yılın ilk kazası, saat 00.01 sıralarında Şanlıurfa- Suruç karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 18 AT 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen 2 yaralı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile lgili soruşturması sürüyor.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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