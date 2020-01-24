YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

İstanbul'da tüm illerle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimlerinde araçlar, didik didik aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Denetimler kapsamında durdurulan yabancı uyruklu kişilerle İngilizce bilen polisler iletişim kurdu.

Denetimler kapsamında, araçlar polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Araçlardan indirilen kişiler, genel bilgi taraması(GBT)na tabi tutulurken, denetimlere eşlik eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı hassas burunlu polis köpeği "Alex" ile " Zorro " da araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Durdurulan taksilerdeki turistler, yabancı dil bilen polisler eşliğinde arama ve denetimlerden geçirildi. Yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimi" gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Denetimlerden detaylar

-Polislerin aramaları

-Durdurulan otomobil ve taksilerden detaylar

Durdurulanların üzerinin aranması

-Yabancı uyruklu kişilerle yabancı dil bilen polisinlesin konuşması

-Narkotik köpeğinin aramalara eşlik etmesi

Genel detaylar

- İstanbul