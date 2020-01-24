Son Dakika › Güncel › Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 1 - Son Dakika
Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 1
6 saat önce
YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1(Bakırköy)
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1(Bakırköy)
Son Dakika Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı