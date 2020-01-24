Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 1 - Son Dakika

Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 1

6 saat önce

YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1(Bakırköy)

YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1(Bakırköy)

Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 1

Bakırköy, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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