Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 2 - Son Dakika

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Yeni yılın ilk türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi 2
7 saat önce
YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2(Şişli)
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
YENİ YILIN İLK TÜRKİYE GENELİ HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2(Şişli)
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