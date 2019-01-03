Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Yeni Yılın İlk Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

2 saat önce

KAYSERİ'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeni Yılın İlk Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda H.M.T. (43), İ.K. (32), S.B. (50), M.D. (27) ve O.T. (29) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve otomobil aramasında 2 parça metamfetamin ele geçirildi. H.M.T. uyuşturucu  ticaretinden gözaltına alınırken, diğer 4 kişi gerekli işlemleri yapılarak serbest bırakıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

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