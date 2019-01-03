Yeni Yılın İlk Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı
2 saat önce
KAYSERİ'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda H.M.T. (43), İ.K. (32), S.B. (50), M.D. (27) ve O.T. (29) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve otomobil aramasında 2 parça metamfetamin ele geçirildi. H.M.T. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınırken, diğer 4 kişi gerekli işlemleri yapılarak serbest bırakıldı. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:20 Kaynak: DHA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu