Yeni yılın kış modası belli oldu - Son Dakika
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Yeni yılın kış modası belli oldu

6 saat önce

(Kurumsal haber)-Hazır giyim markası DeFacto, yeni yıl için kadınlar ve erkeklere özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

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(Kurumsal haber)-Hazır giyim markası DeFacto, yeni yıl için kadınlar ve erkeklere özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyonda pelüş ve kürkler de yer alıyor.

Yeni yıl ile birlikte gardırobunu yenilemek isteyenler için DeFacto, şıklığı ile göz kamaştıran bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Marka, 2020 Kış Koleksiyonu, kadın ve erkek için sezonda şıklığın öncü parçası mont ve kabanlardan, elbiselere ve gömleklere, pantolon ve slopetlerden, bot ve aksesuarlara kadar birçok alternatif sunuyor. Kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyon da pelüş ve kürkler birçok parçada kendini gösteriyor.

"SPOR ŞIKLIK İÇİN RENKLİ ŞİŞME MONTLAR"

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kış mevsimine tarzını yansıtmak isteyenlerin en önemli parçası mont ve kabanlar bu sezonda yüksek enerjisi ile dikkat çekiyor. Spor şıklığın vazgeçilmezi rengarenk şişme montlar gönülleri fethediyor. Asi havasıyla deri ceketler stiliyle fark yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Sıcacık tutmasının yanı sıra her mekanda şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken kaşe ve kaşmir kabanlar bu yılda zirvedeki yerini koruyor. Klasikleşmiş ekoseler, vahşi doğadan ilham alınan leopar ve zebra desenleri ve trençkot modelli kabanlar kombin alternatifleri sunuyor. Yumuşacık dokusuyla kadifeler ve geri gelen kürkler tüm iddiasıyla göz kamaştırıyor. Dış giyimin yanı sıra soğuk mevsimde mükemmel şıklık için boğazlı örgü kazaklar midi etekle birlikte çizme ve botlarla kombinleniyor. Erkekler ise şıklığın vazgeçilmez parçası gömlek ve sweatshirt kombinleriyle bu sezonda tüm dikkatleri üzerine çekiyor."

2020 Kış Koleksiyonu'nun, mağazalarda ve internet sitesinde satışta olduğu belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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