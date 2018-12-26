Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın Sağlık ve Mutluluk Getirmesini Dilediler

Yeni Yılın Sağlık ve Mutluluk Getirmesini Dilediler

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, kendileri için hazırlanan yılbaşı kutlamasında gönüllerince eğlendi.

Yeni Yılın Sağlık ve Mutluluk Getirmesini Dilediler, System.String[]

Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde yılbaşı kutlaması gerçekleştirildi. Etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, şube müdürleri, TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu ve yetkili personeller yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuarı eğitmenlerinin konser verdiği eğlencede, yeni yıl pastası kesildi.

Türk müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği etkinlikte huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Huzurevi sakinleriyle birlikte renkli bir gün geçirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu da huzurevi sakinlerine çiçek ve hediye paketi de takdim etti. Huzurevi sakinleri yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dilediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:14 Kaynak: Bültenler

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