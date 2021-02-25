Yeni yılın satrançtaki ilk şampiyonları

Balıkesir Satranç Kulübü, yüz yüze turnuvalara hasret kalan sporcular için online satranç turnuvası düzenledi.

Balıkesir Satranç Kulübü, Kulüp İçi Yeni Yıl Online Satranç Turnuvası'nı 39 sporcunun katılımı ile Lichess platformu üzerinden 5' + 3" temposuyla gerçekleştirdi.

Şampiyonada genel sıralamada Yılmaz Yaman şampiyonluğa ulaşırken, en iyi bayan sporcu İrem Ceren Kayserili oldu. 12 yaş altında Kerem Güven, 10 yaş altında Ali Ömer Sevimli, 8 yaş altında Alper Aygül birinciliği kazandı.

Balıkesir Satranç Kulübü 2. Başkanı Nizamettin Güngör; "Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde sporcularımıza biraz moral olsun diye düzenlediğimiz yeni yıl online satranç turnuvamıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Yüz yüze turnuvaları özlemiş olsak da satranç sevgimizi online turnuvalarla sürdürmeye çalışıyoruz. Temennimiz bu sürecin en kısa sürede bitmesi ve yüz yüze turnuvaları gerçekleştirmektir" dedi.

Genel Sıralama:

1. Yılmaz Yaman 2. Ozan Damar 3. Ahmet Çakır

En iyi Bayan: İrem Ceren Kayserili

12 Yaş Altı (2009-2010) Kategoride; 1. Kerem Güven 2. Rüzgar Bayrak 3. Emir Sözat

En iyi Bayan: Zeynep Çantay

10 Yaş Altı (2011-2012) Kategoride; 1. Ali Ömer Sevimli 2. Doruk Çakır 3. Elif Rana Canlı

En iyi Bayan: Öykü Yılmaz

8 Yaş Altı (2013-2014-2015) Kategoride; 1. Alper Aygül 2. Yusuf Kartal 3. Demir Alp Pulcu

En iyi Bayan: Ayşe Naz Talaş

En Centilmen Sporcularımız ; 1. Eymen Okdemir 2. Ediz Pınarcı 3. B. Fırat Dinç oldu. - BALIKESİR