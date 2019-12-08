Son Dakika Haberleri: Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı
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Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı

6 saat önce

Burhaniye Türk Hava Kurumu (THK) yeni başkan ve yönetimi düzenlediği yemekle üyeleri ile tanıştı.

Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı, System.String[]

Burhaniye Türk Hava Kurumu (THK) yeni başkan ve yönetimi düzenlediği yemekle üyeleri ile tanıştı.


Ören'de düzenlediği yemeğe Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, CHP ile Başkanı Ergün İnce, THK Şube Başkanı Mustafa Tuna ile yönetim kurulu üyeleri ve havacılık tutkunları katıldı.


Karakaş Motelde düzenlenen yemekte, yönetim kurulu üyelerini tanıtan THK Şube Başkanı Mustafa Tuna, ilçede havacılığı sevdirmek için çalışacaklarını söyledi. Havacılığı sevdirmek istediklerini anlatan Tuna, "İlçemizde Türk havacılığını sevdirmek için alışıyoruz. Genlerimizi Türk havacılık teknolojileri ile buluşturmak ve onları ileriye dönük yetiştirmek istiyoruz. İlçemizde uçak mühendisleri ve pilotların yetişmesine katkıda bulunacağız. Çünkü ilçemizde bu potansiyel var. Bunun için umutluyuz. Katılanlara tek tek teşekkür ederim" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner'de yaptığı konuşmada, THK yeni yönetimine başarılar diledi. Yemeğin sonunda, düzenlenen çekilişte bir adet motorlu model uçak Levent Başaran'a çıktı. Uçağı, oğluna hediye edeceğini anlatan Başaran, Türk Hava Kurumu yetkililerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Türk Hava Kurumu, Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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