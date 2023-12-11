Yeni yönetimin şakası yok! Derbiye bile yedek başlayan Aboubakar hakkında karar verildi

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Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve Fenerbahçe'ye kendi sahasında yenilen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu Aboubakar ile yolları ayıracak.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçen sezona damga vuran Aboubakar, bu sezon beklenen performansı veremedi. Beşiktaş'tan önceki ayrılık döneminde olduğu gibi gollerinden daha çok sakatlıklarıyla konuşulmaya başlanan santrforun, motivasyon kaybı yaşadığı kaydedildi.

DERBİYE YEDEK ÇIKTI

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Fenerbahçe derbisine yedek başlattığı Aboubakar'ın, performans düşüklüğü sebebiyle bu önemli maçta kesik yediği ortaya çıktı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILACAK

Teknik ekibe ek olarak takım arkadaşlarının da performansından memnun olmadığı Aboubakar'ın Ocak'ta satılmasına artık yönetim de olumlu bakıyor.

14 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.