Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı
40 dakika önce
Yunanistan'da bugün Savunma Bakanlığı görevini devralan Evangelos Apostolakis, devir teslim töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Ege'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum" dedi.
Yunanistan
'da bugün Savunma Bakanlığı görevini devralan Evangelos Apostolakis, devir teslim töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Ege
'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum" dedi.
Yunanistan'da Panos Kammenos, Savunma Bakanlığı görevini, bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı
görevini yürüten Evangelos Apostolakis'e devretti. Devir teslim töreninde konuşan yeni Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye
'ye barış ve işbirliği mesajı gönderdi. Çiçeği burnunda Bakan "Ege'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum. Çatışma yolu da var ama işbirliği yolu da var. Biz işbirliği yoluna sadığız. Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" dedi. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı
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