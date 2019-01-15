Son Dakika Haberleri: Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

22 dakika önce

Yunanistan'da bugün Savunma Bakanlığı görevini devralan Evangelos Apostolakis, "Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" dedi.

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı, System.String[]
Yunanistan'da bugün Savunma Bakanlığı görevini devralan Evangelos Apostolakis, "Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" dedi.

Yunanistan'da Panos Kammenos, Savunma Bakanlığı görevini, bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis'e devretti. Devir teslim töreninde konuşan yeni Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye'ye barış ve işbirliği mesajı gönderdi. Çiçeği burnunda Bakan " Ege'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum. Çatışma yolu da var ama işbirliği yolu da var. Biz işbirliği yoluna sadığız. Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:28:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]