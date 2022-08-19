Yeni kural sürücüleri de yolcuları da memnun etti - Son Dakika
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Yeni kural sürücüleri de yolcuları da memnun etti

19.08.2022 09:39

Yeni yürürlüğe giren, tüm yolcular emniyet kemerini takmadan otobüs ve minibüslerin hareket etmesine izin verilmeyeceği kuralını, vatandaşlarda, sürücüler de destekliyor.

Yeni yürürlüğe giren, tüm yolcular emniyet kemerini takmadan otobüs ve minibüslerin hareket etmesine izin verilmeyeceği kuralını, vatandaşlarda, sürücüler de destekliyor.

Karayollarında yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Trafikte hem taşıtlara hem yolculara yeni kurallar geldi. Minibüs, otobüs ve taksilerde "çocuk bağlama sistemleri" zorunlu olurken tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek.

"Çocuklar birden frene basılması halinde öne geri sarsılıyorlar"

Vatandaşlar, yürürlüğe yeni giren trafik kurallarını doğru ve mantıklı bulurken, otobüs sürücüleri ise sanılanın aksine getirilen kurallarla birlikte daha rahat edeceklerini belirttiler. Çocuğuyla birlikte terminalde otobüs bekleyen Sinem Aydoğan, "Çocuk bağlama sistemlerinin" zorunlu hale getirilmesi kararının çocuklar için daha iyi olacağını vurgulayarak ailelerin, toplu taşıma araçlarında çocuklarını zapt edemedikleri örneğini verdi. Yetişkinlerin de kemer takarak çocuklara örnek olması gerektiğine değinen Aydoğan, "Bence çocuklar için daha mantıklı bir karar çünkü otobüsteyken çok sıkılıyorlar. Çocuklar birden frene basılması halinde öne geri sarsılıyorlar ve aileler genelde zapt edemiyor. Bizlerin de kemer takması ve çocuklara örnek olması gerekiyor. Bence iyi bir karar olmuş" diye konuştu.

"Yolcuları emniyet kemeri takmaları yönünde ikaz ediyoruz"

Uzun yıllardır otobüs sürücülüğü yapan Salim Garyanar, ikaz etmelerine rağmen bazı yolcuların emniyet kemeri takmadığını belirtti. Kuralların uygulanması halinde daha rahat edeceklerini dile getiren Garyanar, "Biz kemerimizi takıyoruz ve yolcuları emniyet kemeri takmaları yönünde ikaz ediyoruz. İsteyen emniyet kemerini takar, isteyen takmaz, ama genelde yolcular tarafından takılıyor. Bu kural uygulanırsa çok güzel olur. Çocuklar için özel koltuk konursa çocukların yolcukları daha da güzelleşir. Yolcular genelde çocuklarını kucaklarına alıyor, yerde yatırıyor, biz de rahatsız oluyoruz çocuklar da oluyor" dedi.

Öğrenim gördüğü şehirden otobüs kullanarak sık sık memleketine giden öğrenci Emir Ayrın ise trafik kazası geçirdiği süreye kadar kendisinin de emniyet kemeri takmadığını belirterek, "Gayet mantıklı bir karar, umarım uygulanır. Geçen hafta trafik kazası geçirdiğim için trafikte çok tedirgin oluyorum benim için de daha iyi olur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

ulaştırma bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İklim Değişikliği, Aydoğan, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni kural sürücüleri de yolcuları da memnun etti - Son Dakika

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