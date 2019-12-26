Yeni Yusufeli yerleşim yeri ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Tamamlandığında kendi sınıfında dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yeri ağaçlandırılıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, yemyeşil bir Yusufeli için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Yusufeli ilçesinin yeni yerleşkesinde, ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yeni ilçe yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmalarına uygun hale getirilen alanların DSİ Bölge Müdürlüğünce kendilerine bildirildiğini belirten Özkaya, Bölge Müdürlüğünün bu alanlar üzerinde ağaçlandırma, otlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına titizlikle devam ettiğini aktardı.

Özkaya, baraj sularının altında kalacak ilçeye özgü meyve ağaçlarının, ağaç sökme makinesiyle yerlerinden sökülüp yeni yerleşkeye dikildiğine işaret ederek, Yusufeli'nin yeni yerleşkesinde yeşillendirme çalışmalarının ağaçlandırma çalışmalarıyla kalmayacağını, yöreye özgü çalı ve otsu bitki türlerinin de burada yerini alacağını kaydetti.