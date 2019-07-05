Son Dakika Haberleri: Yeni yüzer doğal gaz terminali İzmir'de demirledi
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Yeni yüzer doğal gaz terminali İzmir'de demirledi

1 saat önce

Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana römorkörler eşliğinde demir attı.

Yeni yüzer doğal gaz terminali İzmir'de demirledi, System.String[]
Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana römorkörler eşliğinde demir attı.

Güney Kore'den 11 Haziran'da Türkiye'ye doğru yola çıkan 170 bin metreküp depolama kapasiteli yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), Aliağa ilçesine geldi. Dev gemi, Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan Etki Liman İşletmelerine ait limana römorklar eşliğinde yanaştı.

Etki Liman İşletmeleri'ne ait Türkiye'nin ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve Aralık 2016'da Aliağa'daki limanda devreye alınan terminal, daha sonrada limana demir attı.

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini artıracak yeni terminal ile sisteme günlük 7-14 milyon metreküp daha fazla gaz verilebileceği ifade edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
türkiye, aliağa, izmir, Ekonomi
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