Yeni yüzer doğal gaz terminali yarın İzmir'e demirleyecek
27 dakika önce
Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), yarın İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana demirleyecek.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37
'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), yarın İzmir
'in Aliağa
ilçesindeki limana demirleyecek.
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