Son Dakika Haberleri: Yeni yüzer doğal gaz terminali yarın İzmir'e demirleyecek
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Yeni yüzer doğal gaz terminali yarın İzmir'e demirleyecek

27 dakika önce

Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), yarın İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana demirleyecek.

Yeni yüzer doğal gaz terminali yarın İzmir'e demirleyecek, System.String[]
Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), yarın İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana demirleyecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37 
Türkiye, Aliağa, İzmir, Ekonomi
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