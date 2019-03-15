Son Dakika Haberleri: Yeni Zealanda'da Camiye Silahlı Saldırı Düzenlendi Çok Sayıda Ölü Yaralı Var

Yeni Zealanda'da Camiye Silahlı Saldırı Düzenlendi Çok Sayıda Ölü Yaralı Var

41 dakika önce

Yeni Zealanda'da camiye silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü yaralı varBir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zealanda'da Camiye Silahlı Saldırı Düzenlendi Çok Sayıda Ölü Yaralı Var, System.String[]
Yeni Zealanda'da camiye silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü yaralı var

Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. ve ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı. - CHRİSTCHURCH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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