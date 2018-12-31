Yeni Zelanda, 2019'a "Merhaba" Dedi

- Yeni Zelanda, 2019'a "Merhaba" dediAUCKLAND - Yeni Zelanda, 2019'un ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile "merhaba" dedi.

- Yeni Zelanda, 2019'a "Merhaba" dedi



AUCKLAND - Yeni Zelanda, 2019'un ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile "merhaba" dedi.

2019'in son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu. Yeni yıla ise her zamanki gibi Kiribati'nin ardından ilk Yeni Zelanda girdi. Yeni Zelanda, 2019'un ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2019'e giren ilk ülke oldu. Yeni Zelanda'da binlerce kişi yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi.

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