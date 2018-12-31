Yeni Zelanda 2019'a Merhaba Dedi
1 saat önce
Yeni Zelanda, 2019'a havai fişek gösterisi ile "merhaba" dedi.
Yeni Zelanda
, 2019'a havai fişek gösterisi ile "merhaba" dedi. 2019'in son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu. Yeni yıla ise her zamanki gibi Kiribati'nin ardından ilk Yeni Zelanda girdi. Yeni Zelanda, 2019'un ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2019'e giren ilk ülke oldu. Yeni Zelanda'da binlerce kişi yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:41 Kaynak: İHA
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