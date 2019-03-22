Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini İnanç Hürriyetine Çok Önem Veren...

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır"

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