Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini İnanç Hürriyetine Çok Önem Veren...

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini İnanç Hürriyetine Çok Önem Veren...

29 dakika önce

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters:
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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