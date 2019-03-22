Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu Konuda Araştırılmadık, Bakılmadık...

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu Konuda Araştırılmadık, Bakılmadık...

27 dakika önce

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters:
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:53 Kaynak: AA

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