Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu Konuda Araştırılmadık, Bakılmadık...
27 dakika önce
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı.
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı
Peters: "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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