Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Teröristin, Hayatının Geri Kalan...
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Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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