Sinirlerine hakim olamayıp rakibine küfretti! Mikrofonu açık kalan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in sözlerini herkes duydu

Beş yıldır başbakanlık görevini yürüten ve 2023'te zorlu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduğu düşünülen Başbakan Ardern, parlamentoda sinirlerine hakim olamadı. ACT Partisi Lideri David Seymour'un parlamentoda hükümetin siciliyle ilgili sorular sormasının üzerine Ardern, rakibine küfür etti.

SÖZLERİ MİKROFANA YANSIDI

Yardımcısı Grant Robertson'un yanına oturduktan sonra Seymour'a hitaben "O çok kibirli bir p..t" ifadelerini kullanan Ardern'in sözleri Parlamento TV'de duyuldu. Söz konusu ifadeler, Meclis Başkanı Adrian Rurawhe'nin konuşma yaptığı esnada Ardern'in önündeki masa mikrofonuna yansıdı.

ARDERN'İN OFİSİ ÖZÜR DİLEDİ

Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilendi. Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı" dedi. Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, Ardern'e özür dilediği için teşekkür ederek "Mutlu Noeller" diledi.