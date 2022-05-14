Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19'a yakalandı

14.05.2022 10:53
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ardern, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Ardern, paylaşımında elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen diğer aile üyeleri gibi Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Uzun süredir birlikte olduğu ve çocuğunun babası olan Clarke Gayford'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı 8 Mayıs'tan bu yana izolasyon sürecinde olduklarını aktaran Ardern, bu süreçte kızları Neve Te Aroha ile kendisinin de hastalığa yakalandığını ifade etti.

Ardern, bu hafta hükümet açısından oldukça önemli olan işlerde bizzat bulunamayacak olmasına ilişkin üzüntülerini ifade ederek, ekibiyle iletişimde olacağını vurguladı.

Ardern, Kovid-19'a karşı iki doz aşı yaptırmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Yeni Zelanda'da salgının başından bu yana 1 milyon 37 bin 855 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 909 kişi hayatını kaybetti.

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 983 bin 286.

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Yeni Zelanda, Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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