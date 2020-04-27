Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Salgını yok ettik" - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: 'Salgını yok ettik' - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Salgını yok ettik"

6 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınında hastalığın yayılmasını fiilen durdurduklarını belirterek "Savaşı kazandık" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern:

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınında hastalığın yayılmasını fiilen durdurduklarını belirterek "Savaşı kazandık" dedi.

Salgının ilk günlerinden itibaren sınırlarını kapatan ve çok sıkı önlemler uygulamaya başlayan yaklaşık beş milyon nüfuslu ülkede Pazar günü sadece bir yeni vaka rapor edildi.

Toplam 1469 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sınırlamalar hafifletiliyor

Ülkede yarından itibaren sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki bazı sınırlamalar kaldırılıyor.

Paket servisi veren lokantalar ile inşaat malzemesi satan mağazalar gibi bazı küçük işletmeler yeniden açılacak.

Ancak Başbakan Ardern, halkı rehavete kapılmama konusunda uyardı ve "Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz" dedi.

Hükümetin açıklamasına göre, öğrencilerin çoğu evlerinde kalmaya devam edecek, alışveriş merkezleri açılmayacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesi yine yasak olacak. Ülkenin sınırları da kapalı kalmaya devam edecek.

Yeni Zelanda Sağlık İdaresi Genel Müdürü Ashley Bloomfield, son günlerde vaka sayısında görülen düşüşe gönderme yaparak "Bu bize, hastalığı ortadan kaldırma hedefine ulaştığımız konusunda güven veriyor. Bu yeni vakaların görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama vakalarımızın nereden geldiğini biliyor olacağız" dedi.





Erken alınan tedbirler

Yeni Zelanda, salgının ilk haftalarında ülkedeki vaka sayısı onlarla ifade edilirken sıkı önlemler uygulamaya başladı.

Sınırlar kapatıldı, ülkeye gelen tüm kişiler karantinaya alındı. İş yerleri, okullar kapatılırken çok sayıda kişiye test yapıldı ve kapsamlı bir temas takip programı uygulandı.

Ardern, "Modellemelere göre, tüm bunları erken bir zamanda yapmasaydık, günde ortalama bin yeni vaka görülecekti. Kolektif çabalarımızla başımıza gelebilecek en kötü şeyi durdurduk ve savaşı kazandık" dedi.

Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:50 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal         
16:27
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti         
16:21
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık         
16:19
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı         
16:08
Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı         
16:05
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti         
15:58
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti         
15:44
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi         
15:42
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu         
15:34
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı         
15:06
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu         
15:04
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu         
15:00
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
14:46
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı         
14:42
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 17:26:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Salgını yok ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]