Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor - Son Dakika

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

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