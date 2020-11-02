Yeni Zelanda Başbakanı Ardern yeni kabineyi açıkladı - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern yeni kabineyi açıkladı

02.11.2020 12:41
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern yeni kabineyi açıkladı, System.String[]

Yeni Zelanda'da 19 Ekim'deki genel seçimlerden 120 üyeli parlamentoda 64 sandalye kazanarak zaferle çıkan Başbakan Jacinda Ardern, Bakanlar Kurulunda birlikte çalışacağı isimleri duyurdu.

Yeni Zelanda'da 19 Ekim'deki genel seçimlerden 120 üyeli parlamentoda 64 sandalye kazanarak zaferle çıkan Başbakan Jacinda Ardern, Bakanlar Kurulunda birlikte çalışacağı isimleri duyurdu.

Ardern, Yeni Zelanda Parlamentosunun resmi sayfasından yaptığı yazılı ile gelecek 3 yıl boyunca ülkeyi yönetecek 53'üncü hükümetin Bakanlar Kurulunda görev yapacak 20 isimle birlikte kabine dışından görev verdiği 8 ismi ve görevlerini açıkladı.

Kovid-19'un küresel etkilerinden dolayı gelecek 3 yılın Yeni Zelanda için çok zor olacağını belirten Ardern, "Bunu akılda tutarak, yeni İşçi hükümetinin iki temel önceliği olacak; Kovid-19'un etkisindeki ekonomik iyileşmemizi sağlamak ve Yeni Zelandalıları virüsten korumak için sağlık alanındaki mücadelemize devam etmek." ifadelerini kullandı.

Ardern, Yeni Zelandalıları virüsten korumak ve ekonomik iyileşmenin hızlandırılması için bakanlar arasında deneyimli isimlerin bulunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Başbakan Yardımcılığı, Maliye ve Altyapı Bakanlığı görevini verdiği Grant Robertson'un, ekonomik iyileşmeyi sağlamak ve istihdam yaratmak için çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı görevini Nanaia Mahuta'nın üstleneceği kabinede görev alan diğer isimler şöyle sıralandı:

"Çocuk ve Maori İlişkileri Bakanı Kelvin Davis, Konut ve Enerji Bakanı Megan Woods, Kovid-19'la Mücadele ve Eğitim Bakanı Chris Hipkins, Sosyal Gelişmeler ve Çalışma Bakanı Carmel Sepulon, Sağlık Bakanı Andrew Little, Adalet Bakanı David Parker, Polis Bakanı Poto Williams, Tarım Bakanı Damien O'Connor, Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash, Göçmen Bakanı Kris Faafoi, Savunma Bakanı Peeni Henare, Maori Gelişimi Bakanı Willie Jackson, İçişleri Bakanı Jan Tinetti, Ulaştırma Bakanı Michael Wood, Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı David Clark, Gıda Güvenliği Bakanı Ayesha Verrall."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı Ardern yeni kabineyi açıkladı - Son Dakika


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