Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.View on euronews