Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım
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Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım

7 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım, System.String[]

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.


Ardern, Associated Press ajansına verdiği mülakatta, ismini kullanmama konusunda kararını sürdürdüğü terör saldırılarını düzenleyen zanlının, duruşma sırasında kendi düşüncelerini yaymaya çalışacağını belirtti. Buna izin vermemek için elinden geleni yapacağını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda medyasının da duruşma sırasında teröristin düşüncelerine yer vermeme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

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Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:58 
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