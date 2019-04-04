Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakanı Cüzdanını Unutan Annenin Parasını Ödemiş

Yeni Zelanda Başbakanı Cüzdanını Unutan Annenin Parasını Ödemiş

2 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in markette ödeme sırasında önünde bulunan iki çocuklu bir annenin cüzdanını unuttuğunu fark ederek aldıklarının parasını ödediği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanı Cüzdanını Unutan Annenin Parasını Ödemiş, System.String[]
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in markette ödeme sırasında önünde bulunan iki çocuklu bir annenin cüzdanını unuttuğunu fark ederek aldıklarının parasını ödediği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Stuff'ta yer alan habere göre Başbakan Ardern, geçen günlerde Auckland'ın Ponsonby kentindeki Countdown'da alışveriş yaptıktan sonra kasada sırada beklerken önünde bulunan iki çocuklu bir kadının cüzdanını unuttuğunu gördü ve onun yerine ödeme yaptı.

Haberi doğrulayan Ardern, Hamilton kentinde düzenlediği basın toplantısı esnasında "Bahsi geçen annenin aldığı ürünlerin parasını ödediğiniz doğru mu?" sorusuna gülümseyerek "Evet" yanıtını verdi.

Ardern, "Neden ödediniz?" sorusu üzerine de "Çünkü o bir anneydi." dedi.

Ardern'in bu jesti ismi açıklanmayan kadının yaşananları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda çocuklarına aldıklarının parasını Başbakan'ın ödediğini anlatmaya çalıştığını yazan anne, "Onların umursadığı tek şey annelerinin cüzdanını unuttuğu için ne kadar aptal olduğuydu. Gerisi onları ilgilendirmedi." ifadelerini kullandı.

Ancak kadının daha sonra bu paylaşımı sildiği belirlendi.

Başbakanlık görevdeyken Haziran 2018'de Neve ismini verdiği kız çocuğunu dünyaya getiren 38 yaşındaki Jacinda Ardern, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına bebeğiyle katılmıştı.

Ardern, 15 Mart Cuma günü Christchurch'teki Al Nur ve Linwood camilerinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısının sonrasında mağdur ve yakınlarına gösterdiği tavrın yanı sıra yaptığı yasal düzenlemelerle de tüm dünyadan olumlu tepki almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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