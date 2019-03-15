Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri Kadın 4 Kişi Yakalandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri Kadın 4 Kişi Yakalandı.

2 saat önce

IHAAW094631-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri kadın 4 kişi yakalandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern,
IHAAW094631-ASA/15-03-2019

- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri kadın 4 kişi yakalandı. Yeni Zelanda barışçıl bir toplum. Bu saldırı millet olarak kimliğimizi yansıtmamaktadır. Birçok Yeni Zelandalı bu olay sonrası şoka uğradı. Kesinlikle kimliğimizi yansıtmayan bir olaydır. Acil durum ilan edilmiş durumda. Failleri şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi. 15.03.2019 09: 46: 31 TSI
NNNN - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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