Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri Kadın 4 Kişi Yakalandı.
2 saat önce
IHAAW094631-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri kadın 4 kişi yakalandı.
IHAAW094631-ASA/15-03-2019
- Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern, "Biri kadın 4 kişi yakalandı. Yeni Zelanda barışçıl bir toplum. Bu saldırı millet olarak kimliğimizi yansıtmamaktadır. Birçok Yeni Zelandalı bu olay sonrası şoka uğradı. Kesinlikle kimliğimizi yansıtmayan bir olaydır. Acil durum ilan edilmiş durumda. Failleri şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi. 15.03.2019 09: 46: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: İHA
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