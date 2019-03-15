Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda 40...
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:40 Kaynak: AA
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