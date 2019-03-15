Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda 40...

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda 40...

4 dakika önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda 40..., System.String[]
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:40 Kaynak: AA

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