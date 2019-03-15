Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Saldırıda 40 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu.
9 dakika önce
IHAAW093138-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
IHAAW093138-ASA/15-03-2019
- Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 15.03.2019 09: 31: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:37 Kaynak: İHA
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