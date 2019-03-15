Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Saldırıda 40 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Saldırıda 40 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu.

9 dakika önce

IHAAW093138-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Saldırıda 40 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu., System.String[]
IHAAW093138-ASA/15-03-2019

- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 15.03.2019 09: 31: 38 TSI
NNNN - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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