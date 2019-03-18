Yeni Zelanda Başbakanı Müslüman Toplumu Ziyaret Etti: Güvenliğinizden Sorumluyum
2 saat önce
Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch şehrinde Müslüman toplumun liderlerini ziyaret etti.
Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch şehrinde Müslüman toplumun liderlerini ziyaret etti. Başbakan, farklı dinlerin ve kültürlerin özgürce ibadet edebilmelerini ve güvenliklerini sağlamada sorumluluğu üstlendiğini belirtti.…
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:50 Kaynak: Youtube
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