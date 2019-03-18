Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Başbakanı Müslüman Toplumu Ziyaret Etti: Güvenliğinizden Sorumluyum

Yeni Zelanda Başbakanı Müslüman Toplumu Ziyaret Etti: Güvenliğinizden Sorumluyum

2 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch şehrinde Müslüman toplumun liderlerini ziyaret etti.

Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch şehrinde Müslüman toplumun liderlerini ziyaret etti. Başbakan, farklı dinlerin ve kültürlerin özgürce ibadet edebilmelerini ve güvenliklerini sağlamada sorumluluğu üstlendiğini belirtti.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/16/ye...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:50 Kaynak: Youtube

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