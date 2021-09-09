Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri sınırlarını sık sık kapatan ve çok sıkı koronavirüs önlemleri alan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

CİNSEL İLİŞKİ SORUSU KARŞISINDA DONDU KALDI

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Ardern, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubu, Auckland'daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili soru sordu.

Basın mensubunun sorusu sırasında Ardern şekilden şekle girdi.

"HASTANENİN ZİYARET SAATLERİNDE YAPILMAMASI GEREKİR"

Sorunun sorulmasıyla Yeni Zelanda Başbakanı, surattan surata girerken Dr.Bloomfield da, "Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite" dedi. Daha sonra söz alan Ardern ise, "Ben genel olarak koronavirüs durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu" dedi.