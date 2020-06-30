Yeni Zelanda Başbakanı, ülke sınırlarının en kısa sürede yeniden açılmasına olumlu bakmıyor - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ülke sınırlarının en kısa süre içinde yeniden açılmasını, "tehlikeli" olacağını belirterek reddetti.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, muhaliflerin ülkedeki sınır kısıtlamalarının yeniden gözden geçirilmesi yönündeki çağrılarını değerlendiren Ardern, salgın sona ermeden sınırların yeniden açılmasıyla Yeni Zelanda'nın "zor elde edilmiş kazanımlarının" riske girebileceğini ifade etti.

Başbakan Ardern, "Şu an sınırlarımızı açar ve filyasyon takibi gibi şeylere güvenirsek, bu durumun tehlikeli olacağı anlamına gelir. Bu yüzden, yapmamız gerektiği yönündeki herhangi bir öneriyi geri çeviriyorum." dedi.

Ardern, hükümetin yalnızca virüsün yayılmasını durdurmayı başaran ülkelerle seyahati kaldığı yerden devam ettirmeyi değerlendireceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda'da, 16 Haziran'da, 25 günün ardından 2 kişide virüs tespit edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 1528 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü 1484 kişi iyileşirken, ülkede tedavisi devam eden 22 kişi bulunuyor.

Virüsün ortaya çıktığı mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönen Yeni Zelanda vatandaşlarına ya da ülkede daimi oturum izni olanlara 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testi uygulanıyor.