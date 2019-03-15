Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Büyükelçiliğinde Bayraklar Yarıya İndirildi

Yeni Zelanda Büyükelçiliğinde Bayraklar Yarıya İndirildi

1 saat önce

- Yeni Zelanda Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi - ANKARA Yeni Zelanda Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi - ANKARA.

- Yeni Zelanda Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi - ANKARA Yeni Zelanda Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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