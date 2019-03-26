Yeni Zelanda Büyükelçilik Çalışanları, Kurbanları Andı
46 dakika önce
YAŞLARI 3 ile 77 arasında değişen 51 kurbanın fotoğraflarını büyükelçiliğin bulunduğu binanın önüne koyan elçilik çalışanları, kurbanların fotoğraflarının altına isimlerini yazdı.
YAŞLARI 3 ile 77 arasında değişen 51 kurbanın fotoğraflarını büyükelçiliğin bulunduğu binanın önüne koyan elçilik çalışanları, kurbanların fotoğraflarının altına isimlerini yazdı. Ayrıca siyah bir zemin üzerine kurbanların tek tek isimlerini de liste halinde yazan elçilik çalışanları, kurbanların fotoğraflarının etrafını çiçeklerle süsledi.
Binanın önünden geçen turistler ve Berlinliler de durup fotoğrafları inceleyip, kurbanlar için çiçekler bırakıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:32
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