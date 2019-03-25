Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Başbakan Ardern'den Bağımsız Soruşturma Talimatı
BBC

Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Başbakan Ardern'den Bağımsız Soruşturma Talimatı

32 dakika önce

Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar hakkında üst düzey soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Başbakan Ardern'den Bağımsız Soruşturma Talimatı, System.String[]
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart'ta Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar hakkında üst düzey soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Jacinda Ardern, Kraliyet Komisyonu'nun, polis birimlerinin ve istihbarat servislerinin saldırılar öncesi faaliyetlerini inceleyeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda yasalarına göre, Kraliyet Komisyonu ülkede en üst düzey bağımsız soruşturmaları yürüten kurum.

Başbakan Ardern komisyonun kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyledi.

Ardern, "Bu terör eyleminin nasıl gerçekleştiğini anlamak için her şeyi inceleyeceğiz. Daha fazla bilgi sahibi olabilir miydik? Bu soru yanıtlanmalı" dedi. Yarı otomatik silahlar yasaklandı

Ardern ayrıca soruşturmada, yarı-otomatik silahlara erişim ve sosyal medyanın saldırılarda oynadığı rol gibi konuların da inceleneceğini söyledi.

Yeni Zelanda hükümeti saldırıların ardından bir hafta içinde silah yasalarını değiştirerek yarı otomatik silahların ve tüfeklerin kullanımını yasaklamıştı.

Yeni yasanın 11 Nisan'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cami saldırılarının zanlısı 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant ilk aşamada cinayetle suçlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, kaldırılan idam cezasının geri getirmesinin ise söz konusu olmadığını söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:34 

Yeni Zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu Eşine Öfkelenen Koca, Uçağıyla Eşinin Bulunduğu Kulüp Binasına Çarptı Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Başbakan Ardern'den Bağımsız Soruşturma Talimatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]