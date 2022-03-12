Yeni Zelanda cami saldırısında hayatını kaybedenler "Ben İnsanım" şarkısıyla anıldı - Son Dakika

Müzisyen ve yazar Erkam Aslanoğlu, Yeni Zelanda cami saldırısının üçüncü yılında hayatını kaybedenlerin anısına "Ben İnsanım" isimli parçasını dinleyicilerin dikkatine ve beğenisine sundu.

Aslanoğlu, kişisel YouTube kanalında yayınlanan klipte, dünya ülkeleri ve insanlık için barış çağrısında bulunuyor.

Esere ilişkin yazılı açıklamada bulunan Aslanoğlu, saldırının gerçekleştiği 2019 yılında, 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğunu ve görüntüleri izledikten sonra şarkının ilk cümlelerini yazdığını belirtti.

Genç sanatçı, Batı senfonisi ve Doğu sazlarından sentezlediği eserini, dünya üzerindeki tüm mazlumlara ve hikayesi yarım kalmış insanlara ithaf ettiğini açıkladı.

Şarkının hikayesini de "yarım kalan tüm insanlar" olarak ifade eden Erkam Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddete uğrayan bir kadın, Yeni Zelanda'da camide 'hello brother' deyip barışı yaymasına rağmen katledilen amca, kıyıya vuran bebek, ABD'de polis şiddetine maruz kalarak katledilen George Floyd'un ortak noktası, hikayelerinin yarım kalması ve mazlum olmaları. Aslında temelde onların hepsi insan. Ben de şarkımı hikayesi yarım kalmış tüm insanlar için hazırladım."

İllüstratör Aybüke Büşra Mumcu'ya ait 13 farklı resmin yer aldığı klibin yönetmenliği de Erkan Aslanoğlu gerçekleştirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı.

Hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul eden terörist, 27 Ağustos 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesindeki karar duruşmasında Hakim Cameron Mander tarafından, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.