Yeni Zelanda çiftlik hayvanlarının saldığı gazlardan vergi almayı planlıyor - Son Dakika
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Yeni Zelanda çiftlik hayvanlarının saldığı gazlardan vergi almayı planlıyor

12.10.2022 10:55
Yeni Zelanda çiftlik hayvanlarının saldığı gazlardan vergi almayı planlıyor

Yeni Zelanda'da hükümetin iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazlar vergilendirilecek.

Yeni Zelanda'da hükümetin iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazlar vergilendirilecek.

Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Jacinda Ardern hükümeti, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Başbakan Jacinda Ardern, önerilen vergiden elde edilen miktarın çiftçiler için yeni teknolojilerin ve teşviklerin sağlanmasına harcanacağını söyledi.

Çiftçilerin 2025 yılından itibaren vergi vermesi planlanırken, bu hususta henüz herhangi bir fiyatlandırma yapılmadı.

Yeni Zelanda Tarım Bakanı Damien O'Connor, konuya ilişkin açıklamasında, vergi planının halihazırda iklim değişikliğinin olumsuz etkisini hisseden çiftçiler için "heyecan verici bir fırsat" olduğu yorumunu yaptı.

Ancak ülkenin önde gelen çiftçi lobisi Federe Çiftçiler, hükümetin vergi planını kınadı.

Federe Çiftçiler Başkanı Andrew Hoggard, çiftçi sendikalarının iki yılı aşkın süredir üretimi azaltmayacak bir iklimle mücadele planı için hükümet ile çalışmalar yürüttüğünü ancak yeni vergilendirmenin üreticilerin çiftliklerini satmasına yol açacağını ifade etti.

10 milyondan fazla büyükbaş hayvan ve 26 milyona yakın küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkede, hayvancılık sektörü ülkenin önde gelen gelir kalemleri arasında yer alıyor.

Nüfusun 5 milyon civarında olduğu Yeni Zelanda'da, hayvanların çıkardıkları gazlar toplam sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğu için, iklim değişikliği ile mücadele planına dahil edilmesi gereken noktalardan biri haline geliyor.

Yeni Zelanda, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen yükümlükleri kapsamında sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltılması için çalışmalar yapıyor. Ayrıca, hükümet 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşmayı planlıyor.

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Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda çiftlik hayvanlarının saldığı gazlardan vergi almayı planlıyor - Son Dakika

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