Yeni Zelanda cinayetle suçlanan Güney Kore vatandaşını Çin'e iade edebilir - Son Dakika

Yeni Zelanda yüksek mahkemesi, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olan Güney Kore vatandaşı Kyung Yup Kim'in Çin'e iade edilmesine açık kapı bıraktı.

Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, Çin'den Kim'in sağlığı ve güvenliği hakkında güvence alması halinde önceki temyiz mahkemesi kararını kısmen bozma kararı aldı.

Mahkeme, Yeni Zelanda ile Çin arasında suçluların iadesi konusunda anlaşma olmadığı için Kyung'un Çin'e gönderilmesi, işkence görmeyeceği ve adil yargılanacağına dair güvence verilmesine bağlı olduğuna hükmetti.

Eğer Çin hükümeti mahkemenin talep ettiği şartları sağlar ve söz konusu iade gerçekleşirse bu, Çin'le Yeni Zelanda arasındaki ilk iade işlemi olacak.

Çin'in Şanghay kentinde 20 yaşındaki garson Peiyun Chen'i öldürmekle suçlanan Kyung Yup Kim'in Çin'e iade edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Yeni Zelanda'ya 30 yıl önce yerleşen Kim, 2009 yılında 20 yaşındaki garson Peiyun Chen'i öldürmekle suçlanmış ve 5 yıl hapiste kalmıştı.