Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yaralıları Ziyaret Etti

Yeni Zelanda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yaralıları Ziyaret Etti

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralıları ziyaret ettiYeni Zelanda,(DHA)(Tür: Dış)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralıları ziyaret etti

Yeni Zelanda,(DHA)

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

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