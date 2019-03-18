Yeni Zelanda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yaralıları Ziyaret Etti
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralıları ziyaret ettiYeni Zelanda,(DHA)(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:56 Kaynak: DHA
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