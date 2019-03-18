Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belediye Başkanı...

Yeni Zelanda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belediye Başkanı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevliüt Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Dalziel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevliüt Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Dalziel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:03 Kaynak: DHA

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