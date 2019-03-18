Yeni Zelanda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belediye Başkanı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevliüt Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Dalziel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı
Mevliüt Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Dalziel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:03 Kaynak: DHA
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