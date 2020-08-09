Yeni Zelanda'da 100 gündür yurtiçi kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmedi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da 100 gündür yurtiçi kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

Korona virüs salgını birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ederken, Yeni Zelanda'dan sevindirici haber geldi. Ülkede son 100 gündür yurtiçi kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi. Yeni Zelanda, salgını kontrol alarak şu anda dünyadaki en güvenli ülkeler arasında yerini almış bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların normale hayata dönmesi ile virüs izleme sistemini kullanmaktan vazgeçmeleri, temel hijyen kurallarını uygulamamaları ve test yaptırmaktan kaçınmaları konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Yetkililer, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken, Avustralya ve Vietnam'da yaşananlara vurgu yaptı.

Sağlık Genel Müdürü Dr. Ashley Bloomfield yaptığı açıklamada, "Yerel kaynaklı vakaya rastlamadan 100 güne ulaşmak önemli bir kilometre taşıdır. Fakat salgına karşı kayıtsız kalamayız. Denizaşırı ülkelerde kontrol altına alınan virüsün yeniden ne kadar hızlı ortaya çıktığını ve yayıldığını gördük. Salgının yeniden başlaması durumunda hızla ortadan kaldırmaya hazırlıklı olmayız" dedi.

Yeni Zelanda'da şu anda 23 aktif korona vakası bulunurken, ülkede bugüne kadar bin 569 kişide korona virüs tespit edildi. Ülkede 22 kişi ise şu ana kadar virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Öte yandan Vietnam'da kontrol altına alınan salgın 3 ayın ardından turistlerin ülkeye girişi ile yeniden başlamış ve ünlü turizm bölgesi da Nang karantina altına alınmıştı. Avustralya'da ise en büyük ikinci şehir olan Melbourne'de de vakaların artışa geçmesi ile 6 haftalık karantina ilan edilmişti. - WELLINGTON