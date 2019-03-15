Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı

Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı

53 dakika önce

MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı esnasında yapılan saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü açıkladı.

Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı, System.String[]
MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı esnasında yapılan saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü açıkladı.

Morrison, resmi twitter üzerinden hesabından Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Morrison paylaşımında, "Yeni Zelanda Christchurch'teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:02 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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